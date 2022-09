Attualita 515

Completati i lavori sulla rete ferroviaria, la circolazione dei treni torna normale anche a Caltanissetta

Lo rende noto Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del polo Infrastrutture del gruppo Fs

Redazione

Circolazione ferroviaria regolare, da domani 11 settembre, sulle linee siciliane, dopo i lavori estivi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del polo Infrastrutture del gruppo Fs, che ha ultimato nei tempi previsti i lavori, avviati lo scorso 12 giugno, fra Bicocca e Lercara Diramazione (linea Catania-Palermo), fra Lentini Diramazione e Caltagirone (Catania-Caltagirone), fra Cinisi e Castelvetrano (Palermo-Trapani, via Castelvetrano) e fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi.

In particolare, Rfi ha eseguito lavori connessi al raddoppio dei binari tra Bicocca e Catenanuova e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo fra Bicocca e Lercara Diramazione; interventi di manutenzione straordinaria fra Caltagirone e Lentini Diramazione e lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano; attività connesse alla demolizione del cavalcaferrovia Anas fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi. Gli interventi previsti, spiega Rfi, «rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto fra Regione e Rfi lo scorso marzo». Secondo la società capofila del polo Infrastrutture del gruppo Fs, questo «scenario, anche grazie agli investimenti previsti dal Pnrr, rappresenta un’importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali». Il valore complessivo dell’investimento ammonta a oltre 40 milioni di euro.(Gds.it)



