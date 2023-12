Cronaca 1826

Resuttano, lascia la coperta elettrica a riscaldare e al suo ritorno trova il materasso in fiamme

A spegnere l'incendio sono stati i vigili del fuoco intervenuti intorno all'una di questa notte

Rita Cinardi

Incendio nella notte, intorno all'una, in un appartamento di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme sono partite da una coperta elettrica, che un'anziana aveva messo a riscaldare per la notte, prima di uscire per andare a pranzare con i parenti. La presa ad un certo punto è andata a fuoco e le fiamme hanno distrutto il materasso. Il fumo ha annerito i muri dell'abitazione ma la signora per fortuna è in salvo. E' stata lei infatti, facendo ritorno a casa, a trovare il letto che stava bruciando. Subito ha allertato i vigili del fuoco che sono partiti, con una squadra, dal comando provinciale di Caltanissetta. L'incendio è stato spento e l'anziana non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.



