Residenti di via Colajanni e via degli Orti impauriti: la sera sono "ostaggio" dei cani randagi

Residenti di via Colajanni e via degli Orti impauriti: la sera sono "ostaggio" dei cani randagi

La segnalazione di una residente inoltrata anche al comando di Polizia municipale

Redazione

I residenti di via Napoleone Colajanni la sera sono "ostaggio" dei cani randagi. A segnalarlo al comando di Polizia municipale è stata una residente la quale evidenzia che "con vivo rammarico da circa tre settimane nella zona tra via Napoleone Colajanni e via degli Orti vi è la presenza notturna di un nutrito branco di cani randagi (circa 20), che potrebbero causare non solo paura , a chi se li dovesse ritrovare davanti, ma hanno causato danni ad autovetture, cassonetti della spazzatura e quant'altro, allo scopo di catturare gli ignari gatti che cercano di ripararsi alla meno peggio e che per sfuggire ai cani, si nascondono soprattutto sotto le autovetture".

La paura per i residenti è tanta, da qui la richiesta agli organi compententi di intervenire "prima che possano arrecare

ulteriori danni a cose ma ancora più grave a persone, soprattutto i ragazzi che rientrano a casa in tarda notte".



