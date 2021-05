Politica 85

Reparto senologia ospedale Gela, Mancuso (FI): "Una battaglia che porteremo a termine"

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso ha chiesto un incontro con i vertici sanitari locali

Redazione

05 Maggio 2021 20:15

“Raccolgo l'appello lanciato dall’assessore alla salute del comune di Gela, Nadia Gnoffo e da quanti sono preoccupati che il reparto di senologia dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela venga declassato senza essere mai diventato unità dipartimentale. Lo stato dei fatti impone attenzione sulla vicenda, per raggiungere appieno l’obiettivo. Esiste un atto aziendale valido per 5 anni, il quale prevede la nascita dell’unità operativa semplice dipartimentale nel nosocomio gelese. È una battaglia che sin dall'inizio abbiamo condotto perché, visto l'elevato numero di casi di tumori alla mammella, non abbiamo mai avuto dubbi nel sostenere difendere e ottenere tale collocazione”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

“Ad oggi sono in itinere anche delle convenzioni con strutture sanitarie private per quanto concerne le attrezzature di servizio. È chiaro che ciò non basta – continua il Parlamentare. Cogliendo gli input dal territorio, mi sono premurato di fissare sin da ora un incontro con i vertici sanitari locali, tutte le rappresentanze e il responsabile dell'Unità operativa semplice dipartimentale, il dr. Di Martino. A lui e tutta la sua equipe vogliamo dar credito, consapevoli che occorre una bilaterale collaborazione, senza allarmismi. Sono certo che il loro stacanovismo unito alla volontà della politica di dare risposte al territorio, potranno garantire aggiornamenti seri e quotidiani, specie a chi vive tragiche condizioni di salute tragiche”.

“Sul versante dei controlli – conclude Mancuso - risulta per certo che la dott.ssa Francesca Catalano, responsabile della Commissione regionale per il rilascio dell'accreditamento della struttura sanitaria, abbia confermato che l'iter procede per il meglio, nell’attesa dell’ispezione definitiva dei funzionari dell’assessorato salute, prevista entro quest’anno”.



