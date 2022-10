Salute 597

Reparto oculistica Mussomeli, Mancuso: "Ci sarà secondo specialista, aveva ragione Trobia"

Il deputato di Forza Italia si schiera a sostegno del direttore di presidio Benedetto Trobia e contro le affermazioni del deputato di Fratelli d'Italia Giuseppe Catania: "Ingiuste critiche nei suoi confronti"

Redazione

Come anticipato nei giorni scorsi, il territorio non poteva restare sguarnito di un servizio essenziale come quello chirurgico di oculistica presso l’ospedale Longo di Mussomeli. È pertanto stata disposta dalla direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta, l’assegnazione di un medico oculista a supporto di quello già in organico per lo svolgimento dell’attività chirurgica presso il medesimo reparto.

“È stata garantita la continuità al servizio – afferma il deputato regionale di Forza Italia, l’on. Michele Mancuso. Era un impegno che nei giorni scorsi avevo preso con la comunità. Ringrazio per la lungimiranza il responsabile medico del P.O. di Mussomeli, il dott. Benedetto Trobia, il quale non merita i rimproveri che ha ricevuto in questi giorni. Qualcuno ne invocava addirittura le dimissioni. Parliamo di un professionista perbene e dignitoso, che vive come servizio il suo lavoro. Lo dimostra anche il suo impegno di questi anni nella lotta al covid”.

"In cosa ha sbagliato Trobia? - conclude il Parlamentare. Nessuno, perché alla fine ha avuto ragione: serviva il secondo oculista. Lo dimostra quanto disposto dalla direzione strategica aziendale, che individuando uno specialista da affiancare a quello già in organico, ne certifica la buonafede. Pertanto ai suoi detrattori, suggerisco di riflettere prima di mettere alla gogna un rispettabile e onesto lavoratore. Il mio auspicio è che per il futuro ci sia più concertazione tra le parti, adottando criteri più sensati, che siano più rispettosi del lavoro altrui”.



