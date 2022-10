Politica 311

Elezioni, domani la proclamazione di Schifani a presidente della Regione Siciliana

La cerimonia è in programma nell'Aula magna del Palazzo di Giustizia di Palermo

Redazione

Sarà proclamato domani (giovedì 13 ottobre) il nuovo presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. La cerimonia è in programma alle 17.30 nell'Aula magna del Palazzo di giustizia di Palermo. L'insediamento del nuovo presidente e il conseguente passaggio di consegne con il governatore uscente Nello Musumeci si svolgeranno venerdì, 14 ottobre, alle 18 (e non sabato mattina come precedentemente comunicato) a Palazzo Orléans, in Sala Alessi, a Palermo.



