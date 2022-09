Politica 664

Regione, Schifani alle prese con la formazione della giunta: i nomi dei papabili assessori

Il presidente della Regione per il momento tace e attende di conoscere per l'inizio della prossima settimana una rosa di nomi

Fratelli d'Italia chiede 4 assessorati più la presidenza dell'Ars. Forza Italia vorrebbe altrettante poltrone. E così anche la Lega, che però potrebbe alla fine accontentarsi di 2 (visto anche il risultato non a due cifre alle elezioni). Il punto è che anche Cuffaro per la Dc e Lombardo per l'Mpa vorrebbero gli stessi assessori che Renato Schifani deciderà di concedere al Carroccio. E a quel punto il tavolo per formare la giunta rischierà di saltare perché i posti sono 12 e le pretese dei partiti andranno molto oltre.

E' il quadro che si prospetta in queste ore per il presidente della Regione, Schifani. Che per il momento tace e attende di conoscere per l'inizio della prossima settimana una rosa di nomi da ogni partito per iniziare a valutare i papabili.

In Fratelli d'Italia sono pronti a chiedere anche la Sanità. Ma alla fine almeno su questa postazione gli uomini della Meloni potrebbero cedere in cambio della presidenza dell'Ars (per cui è in corso un braccio di ferro fra il palermitano Alessandro Aricò e l'etneo Gaetano Galvagno) e altre poltrone di primo piano come gli assessorati Infrastrutture, Lavoro, Beni Culturali e Formazione. In corsa per il partito della Meloni anche l'agrigentina Giusy Savarino e il ragusano Giorgio Assenza più molti deputati e soprattutto candidati che hanno fallito l'elezione.

Stessa situazione nella Lega. In pole position c'è l'etneo Luca Sammartino. Ma chiedono spazio quasi tutti i non eletti: Francesco Scoma, Orazio Ragusa, Giovanni Cafeo, Antonio Catalfamo. Fra le donne leghiste in pole position Marianna Caronia.

In Forza Italia il favorito per un posto in giunta è Francesco Cascio ma la rosa dei papabili è ancora tutta da formare.(Giacinto Pipitone, Gds.it)



