Elezioni, hanno votato i sei candidati alla presidenza della Regione Siciliana

Nella scuola Leonardo Sciascia di Caltanissetta, città dove risiede, ha votato Caterina Chinnici

In Sicilia i candidati alla presidenza della Regione, per il voto del 25 settembre, sono Renato Schifani per il centrodestra, Caterina Chinnici per il centrosinistra, Nuccio Di Paola per il M5s, Cateno De Luca per ‘Sicilia Vera’, Gaetano Armao per Azione e Iv, Eliana Esposito per Siciliani Liberi. Il primo a votare questa mattina è stato Cateno De Luca. Alle 7,15 si è presentato al seggio di Fiumedinisi, comune in provincia di Messina dove risiede con la famiglia. Alle 11 ha votato Nuccio di Paola, a Gela nel settimo circolo didattico di via Venezia. Alle 11.30 è stata la volta di Eliana Esposito che ha votato a San Pietro Clarenza, la città in provincia di Catania dove abita e di Renato Schifani che ha votato a Palermo, ne plesso del circolo didattico Rapisardi di via Caltanissetta. Nella stessa scuola di Schifani ha votato Gaetano Armao poco dopo mezzogiorno. La candidata del Pd e del movimento Centopassi alla Presidenza della Regione Caterina Chinnici ha votato alle 12:30 presso il circolo didattico Leonardo Sciascia di Caltanissetta, la città dove la parlamentare europea del Pd risiede.



