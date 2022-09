Politica 148

Regionali in Sicilia, Brambilla: "Ringrazio gli elettori del Collegio Gela-Caltanissetta-Canicattì"

"Ricevo un mandato che spenderò al servizio del territorio, al meglio delle mie possibilità"

Redazione

“Ringrazio gli elettori del collegio di Gela-Caltanissetta-Canicattì per aver scelto in maggioranza la coalizione di centrodestra che ha espresso la mia candidatura. Ricevo un mandato che spenderò al servizio del territorio, al meglio delle mie possibilità, per contribuire, in un quadro istituzionale politicamente omogeneo, alla costruzione di una nuova fase di sviluppo”. Lo afferma l’on. Michela Vittoria Brambilla, rieletta alla Camera, per la quarta legislatura consecutiva, questa volta in Sicilia.

“Come ho già detto - sottolinea - nei tempi difficili che attendono le nostre comunità non lasceremo indietro nessuno. Ci occuperemo del tema bollette, di rendere più efficiente e più equo lo strumento di lotta alla povertà e di curare la disoccupazione con l’unico rimedio vero: la creazione di lavoro, con uno sguardo attento soprattutto a comparti come energia e turismo”. “E poi la mia vocazione ambientalista e animalista. Ma - conclude - quella del centrodestra è un’ecologia del fare: noi partiamo dalla consapevolezza dei problemi per offrire soluzioni percorribili, non per lasciare tutto com’è. Con lo stesso spirito va affrontato un problema sociale di prima grandezza come il randagismo: sempre più spesso tutela degli animali significa tutela dell'igiene pubblica e del benessere anche delle persone a cominciare con quelle che vivono con gli animali d'affezione”.



