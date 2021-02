Attualita 214

Refezione scolastica, la Filcalms Cgil lancia ai dirigenti scolastici: "Il servizio a Gela può ripartire"

Il segretario provinciale della Cgil ritiene che si tratta di un servizio importante perchè permette ai bambini di socializzare

Redazione

16 Febbraio 2021 19:16

"Dopo interlocuzioni telefoniche, sit-in ed incontri avvenuti con l’assessore alla Pubblica Istruzione, apprendiamo dagli organi di stampa che, con una nota inviata ai dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia, viene comunicata la volontà da parte dell' Amministrazione Comunale di far ripartire il servizio di refezione scolastica per l'anno in corso". E' quanto afferma in una nota il segretario provinciale della Filcams Cgil Caltanissetta, Nunzio Corallo. "Prendiamo atto che l'assessore Malluzzo ha dato seguito alle nostre sollecitazioni, seppur con qualche ritardo nei tempi. Deve essere chiaro che questo non è e non deve essere il tempo delle polemiche sterili, bisogna lavorare per costruire, costruire e ripartire con un metodo funzionale che riduca al minimo i tempi morti, nell'interesse dei fruitori del servizio, ovvero i bambini, le loro famiglie, le lavoratrici ed i lavoratori; perché ripartire si può in sicurezza, come è avvenuto in tutte le zone rosse, ad esempio Lombardia, aumentando le difese e le tutele, per operare nella massima sicurezza in questa fase pandemica. Facciamo appello alla sensibilità dei Dirigenti Scolastici, delle insegnanti di portare a conoscenza le famiglie interessate al servizio mensa, ricordiamo che lo stesso servizio oltre alla consumazione del pasto prevede la socializzazione dei bambini, oltre che l'educazione alimentare. Chiediamo ancora all'Assessore Malluzzo che vengano avviate le procedure per la nuova gara, cosicché con l' inizio nel nuovo anno scolastico si possa partire contestualmente con l'avvio delle lezioni, come avviene nella normalità".













