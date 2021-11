Refezione scolastica, in distribuzione a Gela i ticket per usufruire della mensa

Refezione scolastica, in distribuzione a Gela i ticket per usufruire della mensa

Per ritirare i ticket occorre presentarsi muniti di copia di avvenuto versamento

L’assessore Nadia Gnoffo e il settore Istruzione comunicano che da lunedì 15 a mercoledì 17 novembre saranno in consegna i ticket per il servizio di refezione scolastica. I genitori degli alunni che intendano avvalersene per l’anno in corso 2021/2022, potranno ritirarli presso gli uffici di Viale Mediterraneo 41, accanto a Porta Marina, dalle ore 9 alle ore 13. Martedì 16 novembre gli uffici saranno aperti anche di pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18. Per ritirare i ticket occorre presentarsi muniti di copia di avvenuto versamento effettuato sul C/C n. 62688759 intestato a Comune di Gela – Servizio di Tesoreria, indicando, nella causale, le generalità dell’alunno e il plesso di appartenenza, oltre al mese di riferimento. Per ulteriori info e chiarimenti, il settore Istruzione ha messo a disposizione il seguente numero: 0933/206151.



