Referendum sull'eutanasia legale in Italia, anche i Giovani Democratici di Gela aderiscono all'iniziativa

30 Luglio 2021 10:43

Anche i Giovani Democratici di Gela hanno firmato per il referendum sull'eutanasia legale. Per poter dare la parola ai cittadini, dovranno essere raccolte 500.000 firme in tutta Italia entro il 15 settembre 2021. Il 30 settembre 2021 è il giorno in cui il comitato presenterà le firme in Cassazione. A Gela sarà possibile recarsi a firmare all'Ufficio Elettorale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Il cittadino dovrà avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità. “Se l’eutanasia diventasse legale in Italia - ha affermato il segretario pèrovinciale del Pd, Peppe DiCristina - “persone con malattie irreversibili con sofferenze insopportabili non dovranno più fare viaggi della speranza all’estero lontano dai propri familiari ma potranno scegliere cosa fare a casa, vicino ai propri cari. Un grandissimo passo avanti per il nostro Paese".

Eccolo il testo sul quale gli italiani sarebbero chiamati ad esprimersi:

"Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?"



