Politica 136

Referendum giustizia, il Comitato Giuristi Siciliani per il Sì organizza un convegno a Caltanissetta

Sarà presente e relazionerà il professore Gaetano Armao, Vicepresidente e Assessore dell’Economia della Regione Siciliana

Redazione

21 Maggio 2022 12:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/referendum-giustizia-il-comitato-giuristi-siciliani-per-il-si-organizza-un-convegno-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Il Comitato Giuristi Siciliani per il SI ai Referendum sulla Giustizia del 12 giugno 2022 comunica che martedì 24 maggio alle ore 16,30 si terrà un convegno intitolato «Referendum e riforma della Giustizia» nei locali dell’Istituto Testasecca in Viale della Regione n. 1 a Caltanissetta. Nel convegno saranno illustrati i cinque referendum ammessi dalla Corte Costituzionale il 2 marzo scorso che hanno per oggetto la riforma delle modalità di presentazione delle candidature dei componenti togati del C.S.M., l’introduzione del diritto di voto degli avvocati nella valutazione dei magistrati nei Consigli Giudiziari, l’abrogazione della Legge Severino, la restrizione delle ipotesi di applicazione della custodia cautelare e un rafforzamento della separazione delle carriere di giudice e pubblico ministero. Sarà presente e relazionerà il Prof. Avv. Gaetano ARMAO, Vicepresidente e Assessore dell’Economia della Regione Siciliana nonché Presidente del Comitato dei Giuristi Siciliani. Sono previsti interventi dei rappresentanti di istituzioni, partiti, associazioni e comitati che hanno aderito alla campagna del SI e dei partecipanti che vorranno contribuire al dibattito. Il convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e pertanto darà diritto agli avvocati che parteciperanno a due crediti formativi in materia obbligatoria.



Il Comitato Giuristi Siciliani per il SI ai Referendum sulla Giustizia del 12 giugno 2022 comunica che martedì 24 maggio alle ore 16,30 si terrà un convegno intitolato «Referendum e riforma della Giustizia» nei locali dell'Istituto Testasecca in Viale della Regione n. 1 a Caltanissetta. Nel convegno saranno illustrati i cinque referendum ammessi dalla Corte Costituzionale il 2 marzo scorso che hanno per oggetto la riforma delle modalità di presentazione delle candidature dei componenti togati del C.S.M., l'introduzione del diritto di voto degli avvocati nella valutazione dei magistrati nei Consigli Giudiziari, l'abrogazione della Legge Severino, la restrizione delle ipotesi di applicazione della custodia cautelare e un rafforzamento della separazione delle carriere di giudice e pubblico ministero. Sarà presente e relazionerà il Prof. Avv. Gaetano ARMAO, Vicepresidente e Assessore dell'Economia della Regione Siciliana nonché Presidente del Comitato dei Giuristi Siciliani. Sono previsti interventi dei rappresentanti di istituzioni, partiti, associazioni e comitati che hanno aderito alla campagna del SI e dei partecipanti che vorranno contribuire al dibattito. Il convegno è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e pertanto darà diritto agli avvocati che parteciperanno a due crediti formativi in materia obbligatoria.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare