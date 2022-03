Attualita 28

Reddito minimo di inserimento, stabilizzazione dei precari: assemblea a Caltanissetta

L'iniziativa è del sindacato Snalv Confsal. Circa mille lavoratori attendono da tempo soluzioni per la loro sorte

Redazione

La Snalv Confsal comunica che il 4 aprile alle ore 16.00 presso Hotel Ventura di Caltanissetta si svolgerà una assemblea sindacale per discutere del disegno di Legge teso a stabilizzare intercettori di reddito minimo di inserimento della Regione Sicilia. Sono stati invitati a partecipare all’assemblea i sindaci dei Comuni delle province interessate, che utilizzano i lavoratori in oggetto. Hanno comunicato la loro presenza i Deputati Regionali l’On.le Luisa Lantieri e l’On. Michele Mancuso.

La Confsal, presieduta da Manuel Bonaffini, ha sempre evidenziato la imprescindibile necessità di assicurare risposte adeguate ad una vertenza che non consente certezza ai lavoratori e speranza per il futuro. Circa mille lavoratori attendono da tempo immemore soluzioni per la loro sorte lavorativa e piace sottolineare che il sindacato segue la vicenda lavorativa dei predetti formulando proposte prima fra tutte questa di costituire un bacino per il quale determinare decisioni definitive sotto il profilo dell’occupabilità di risorse umane professionalizzate. La proposta sostenuta dallo SNALV mira a non fare interrompere un’esperienza lavorativa indispensabile a razionalizzare la spesa pubblica e ad assicurare una dignitosa esistenza lavorativa a centinaia di lavoratori.



