Reddito minimo di inserimento, stabilizzazione dei lavoratori: assemblea a Caltanissetta

Ad organizzare l'assemblea, che si terrà il 4 aprile all'Hotel Ventura, è la Snalv Confsal

Redazione

La Snalv Confsal il 4 aprile, con inizio alle ore 16.30, terrà presso l’Hotel Ventura di Caltanissetta, un’assemblea sindacale per discutere del contenuto del disegno di Legge teso a stabilizzare i percettori del reddito minimo di inserimento operanti nella Regione Sicilia in particolar modo nelle Provincie di Caltanissetta ed Enna. L’invito a partecipare è stato esteso a tutti i sindaci dei Comuni delle Province interessate e che si avvalgono dell’opera dei lavoratori citati. Hanno aderito all’assemblea, assicurando la loro presenza, i Deputati della Regione Sicilia Luisa Lantieri, Michele Mancuso e Giuseppe Arancio.

L’assemblea è stata programmata, per esaminare dettagliatamente il contenuto del disegno di legge in questione e nella considerazione che questa organizzazione sindacale ha da sempre evidenziato la imprescindibile necessità di assicurare risposte adeguate ad una categoria di lavoratori per la certezza del loro futuro. Circa mille lavoratori attendono, da tempo immemore, soluzioni per la loro sorte lavorativa e piace sottolineare che, sempre, questa Organizzazione Sindacale segue da tempo le vicende che riguardano la possibilità della stabilizzazione degli EX RMI, avendo formulato numerose proposte, prima fra tutte, quella di costituire un bacino, a punto, per la stabilizzazione nel quale far affluire tutte le risorse umane interessate. Lo SNALV sosterrà fino in fondo ogni iniziativa che miri a non interrompere un’esperienza lavorativa indispensabile, con la razionalizzazione possibile della spesa pubblica, e ciò onde assicurare una dignitosa stabilità lavorativa a centinaia di operatori tutti posti alle dipendenze della pubblica amministrazione dell’isola. Ne dà notizia il segretario territoriale provinciale Caltanissetta, Enna e Agrigento Manuel Bonaffini.



© Riproduzione riservata

