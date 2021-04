Attualita 199

Reddito di emergenza prorogato al 31 maggio: patronato Ital-Uil offre aiuto gratuito per presentare la domanda

Il Rem stato introdotto per sostenere in questo periodo di difficoltà estrema, le famiglie che sono rimaste escluse dagli altri indennizzi e bonus

Redazione

27 Aprile 2021 12:21

Rem ( reddito di emergenza) prorogato al 31 maggio 2021. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle necessità di un più ampio accesso al reddito di emergenza di cui all'art 12 del d.l. 22 marzo 2021 n 41, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021. Il segretario generale della Uil di Caltanissetta/Enna VINCENZO MUDARO e la responsabile provinciale del Patronato Ital-Uil Katya MANIGLIA comunicano che gli uffici di via Napoleone Colajanni 88 CALTANISSETTA sono a disposizione di tutta la cittadinanza e sempre nell'interesse di tutelare i più deboli. Il Patronato ITAL opera dal 1952 e ormai da tempo nella sua attività contempla anche i ruoli di segretariato sociale e consulente della famiglia al fine di dare un aiuto concreto e gratuito

Rivolgetevi a noi per valutare il diritto e la presentazione del REDDITO DI EMERGENZA. Il Reddito di Emergenza (REM) è una delle ultime misure introdotte dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus, varata con il Decreto Rilancio e' stato introdotto per sostenere in questo periodo di difficoltà estrema, le famiglie che sono rimaste escluse dagli altri indennizzi e bonus previsti per far fronte all'emergenza Covid-19 dai precedenti decreti del Governo. Per tutti coloro che non potranno raggiungerci a CALTANISSETTA, vi segnaliamo alcune delle nostre sedi dove troverete operatori pronti a rispondere ai vostri dubbi e presentare la richiesta REM.

RIESI VIA DEI TULIPANI 1 TEL 0934 546831 -BUTERA VIA S. ROCCO 27- SAN CATALDO VIA RUGGERO SETTIMO 8 TEL 334 3971975-SERRADIFALCO VIA DUCA 10 - MARIANOPOLI VIA NAPOLI 2 TEL 0934 674501- MAZZARINO VIA CONCEZIONE 78 TEL 0934 381244-SOMMATINO VIA LEGNANO 7-NISCEMI VIA Mazzini 48

Katya Maniglia



Rem ( reddito di emergenza) prorogato al 31 maggio 2021. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle necessità di un più ampio accesso al reddito di emergenza di cui all'art 12 del d.l. 22 marzo 2021 n 41, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021. Il segretario generale della Uil di Caltanissetta/Enna VINCENZO MUDARO e la responsabile provinciale del Patronato Ital-Uil Katya MANIGLIA comunicano che gli uffici di via Napoleone Colajanni 88 CALTANISSETTA sono a disposizione di tutta la cittadinanza e sempre nell'interesse di tutelare i più deboli. Il Patronato ITAL opera dal 1952 e ormai da tempo nella sua attività contempla anche i ruoli di segretariato sociale e consulente della famiglia al fine di dare un aiuto concreto e gratuito Rivolgetevi a noi per valutare il diritto e la presentazione del REDDITO DI EMERGENZA. Il Reddito di Emergenza (REM) è una delle ultime misure introdotte dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus, varata con il Decreto Rilancio e' stato introdotto per sostenere in questo periodo di difficoltà estrema, le famiglie che sono rimaste escluse dagli altri indennizzi e bonus previsti per far fronte all'emergenza Covid-19 dai precedenti decreti del Governo. Per tutti coloro che non potranno raggiungerci a CALTANISSETTA, vi segnaliamo alcune delle nostre sedi dove troverete operatori pronti a rispondere ai vostri dubbi e presentare la richiesta REM. RIESI VIA DEI TULIPANI 1 TEL 0934 546831 -BUTERA VIA S. ROCCO 27- SAN CATALDO VIA RUGGERO SETTIMO 8 TEL 334 3971975-SERRADIFALCO VIA DUCA 10 - MARIANOPOLI VIA NAPOLI 2 TEL 0934 674501- MAZZARINO VIA CONCEZIONE 78 TEL 0934 381244-SOMMATINO VIA LEGNANO 7-NISCEMI VIA Mazzini 48 Katya Maniglia

Ti potrebbero interessare