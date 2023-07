Cronaca 166

Reddito di Cittadinanza sospeso a 169mila famiglie a Napoli: scatta la protesta

Centinaia di persone sono andate a lamentarsi agli uffici Inps

Il reddito di cittadinanza (o pensione) è stato sospeso a 169mila le famiglie che risultavano beneficiarie del sussidio ma che non avendo nel proprio nucleo un componente disabile, minore o over 65 da agosto non risultano più avere i criteri stabiliti dalla nuova normativa. L'ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio. E la tensione a Napoli, una delle città che più usufruisce del Rdc, è salita tanto che centinaia di persone sono andate a lamentarsi agli uffici Inps.



