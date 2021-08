Politica 705

Reddito di cittadinanza, Salvini pronto ad eliminarlo: "Firmerò l'emendamento"

Il leader della Lega afferma che il beneficio poteva avere un senso tre anni fa ma adesso abbiamo visto che non funziona

Redazione

28 Agosto 2021 20:29

In tutti i posti che ho girato per l'Italia mi hanno chiesto di togliere il reddito di cittadinanza. In manovra economica l’emendamento per farlo lo metto io, avrà la mia prima firma. Poteva avere un senso tre anni fa, ma ora abbiamo visto che non funziona e dobbiamo assolutamente cancellare il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Pinzolo.(Gds.it)



