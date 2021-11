Attualita 625

Reddito di cittadinanza, previsto un contributo aggiuntivo: ecco a chi spetta

Si tratta di un incentivo per favorire il lavoro autonomo e può essere richiesto da chi avvia una nuova attività professionale o commerciale

Redazione

Contributo aggiuntivo fino a 4.680 euro per chi percepisce il reddito di cittadinanza. L’Inps ha pubblicato le istruzioni per richiedere le 6 mensilità aggiuntive per chi apre, o ha aperto, una nuova attività professionale o commerciale. Si tratta di un incentivo per favorire il lavoro autonomo. Il sussidio integrativo sarebbe operativo già dal 24 settembre 2021, ma l’Inps ha chiarito i requisiti e le regole di accesso nella circolare numero 175 del 22 novembre.

Il contributo aggiuntivo può essere richiesto da chi avvia una nuova attività professionale o commerciale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Chi ne fa richiesta deve far parte di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione.

Contributo aggiuntivo, come presentare la domandaIl beneficiario può richiedere all’Inps un contributo in più fino a 4.680 euro, pari a 6 mensilità del reddito (780 euro), erogato in un’unica soluzione, che va a incrementare l’assegno già percepito a titolo di sussidio. Il richiedente deve aver comunicato all’Istituto di Previdenza Sociale l’avvio dell’attivata entro trenta giorni dal suo inizio attraverso il modello “RdC-Com Esteso”. La domanda deve pervenire attraverso il sito dell’Inps, previa autenticazione con pin/Spid/Carta nazionale dei servizi /Carta di identità elettronica, tramite patronato o un Centro di assistenza fiscale.(Gds.it)



