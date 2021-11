Cronaca 349

Reddito di cittadinanza, maxi truffa da 20 milioni di euro: arresti da Agrigento a Lodi

Sgominata dalla Guardia di Finanza una banda di romeni. 16 i provvedimenti eseguiti nell'agrigentino

Redazione

11 Novembre 2021 13:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/reddito-di-cittadinanza-maxi-truffa-da-20-milioni-di-euro-arresti-da-agrigento-a-lodi Copia Link Condividi Notizia

Era riuscita a produrre «indebite istanze per una truffa di oltre 20 milioni di euro» la banda di romeni sgominata dalla Gdf di Cremona e Novara in un’indagine coordinata dalla Procura di Milano che ha portato all’emissione di 16 provvedimenti cautelari di cui alcuni nell’Agrigentino. L’operazione ha permesso di “evitare l’indebita percezione di altri 60 milioni di euro». Il gruppo esercitava anche pressioni su titolari di Caf compiacenti, loro connazionali, alcuni dei quali sono tra i destinatari delle misure.

Secondo quanto spiegato dalla Gdf, l’organizzazione, tramite complici in Romania, si faceva inviare nominativi e codici fiscali che poi venivano passati ai Caf compiacenti. Questi a loro volta istruivano le pratiche per persone spesso nemmeno mai state in Italia e se si rifiutavano, finivano per essere minacciati. Altri complici poi si recavano alle Poste per ritirare le card su cui venivano erogati i fondi. In inchieste analoghe, ad esempio, alcuni impiegati avevano notato che gli utenti che si presentavano non conoscevano la lingua italiana e anche quello che stavano chiedendo all’amministrazione pubblica.(Gds.it)



Era riuscita a produrre «indebite istanze per una truffa di oltre 20 milioni di euro» la banda di romeni sgominata dalla Gdf di Cremona e Novara in un'indagine coordinata dalla Procura di Milano che ha portato all'emissione di 16 provvedimenti cautelari di cui alcuni nell'Agrigentino. L'operazione ha permesso di "evitare l'indebita percezione di altri 60 milioni di euro». Il gruppo esercitava anche pressioni su titolari di Caf compiacenti, loro connazionali, alcuni dei quali sono tra i destinatari delle misure. Secondo quanto spiegato dalla Gdf, l'organizzazione, tramite complici in Romania, si faceva inviare nominativi e codici fiscali che poi venivano passati ai Caf compiacenti. Questi a loro volta istruivano le pratiche per persone spesso nemmeno mai state in Italia e se si rifiutavano, finivano per essere minacciati. Altri complici poi si recavano alle Poste per ritirare le card su cui venivano erogati i fondi. In inchieste analoghe, ad esempio, alcuni impiegati avevano notato che gli utenti che si presentavano non conoscevano la lingua italiana e anche quello che stavano chiedendo all'amministrazione pubblica.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare