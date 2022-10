Attualita 505

Reddito di cittadinanza, in Sicilia i beneficiari sono 700 mila: l'isola è superata solo dalla Campania

A conti fatti, si tratta del 14% circa della popolazione siciliana, e attenzione, il dato è provvisorio, aggiornato dall’Inps allo scorso agosto

Redazione

Molte volte, in alcune regioni d’Italia, per numero e consistenza vengono definiti «esercito», ma nel caso dell’Isola il confronto non regge, perché la categoria in questione, ossia la platea dei residenti in Sicilia che ha beneficiato del Reddito di cittadinanza (RdC) per almeno una mensilità, supera di sette volte la schiera di militari professionisti attivi in tutto il Paese, raggiungendo quota 667.120 unità, per oltre 276mila nuclei familiari coinvolti: un’asticella valicata soltanto in Campania. A conti fatti, si tratta del 14% circa della popolazione siciliana, e attenzione, il dato è provvisorio, aggiornato dall’Inps allo scorso agosto, dunque suscettibile di rialzo da qui a dicembre. Quel che è certo, al momento, è che se la quantità di persone interessate dal sussidio non ha ancora eguagliato i livelli del 2021 - quando il territorio toccò il suo record assoluto con più di 713mila destinatari, in parte giustificabile della crisi economica generata dall’emergenza Covid - il bilancio del 2020, pari a 658mila unità, è stato invece già oltrepassato.(Andrea D'Orazio, Gds.it)



