Reddito di Cittadinanza, il Comune di Caltanissetta attiva un numero di telefono per fornire chiarimenti e informazioni

Gli operatori risponderanno unicamente per chiarire le direttive emanate dal Governo Nazionale

Redazione

La Direzione Politiche Sociali del Comune, per fornire chiarimenti e informazioni ai cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ha attivato un numero di telefono dedicato esclusivamente a questa utenza. Il numero di telefono, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, è: 366 6392391. Gli operatori risponderanno unicamente per chiarire le direttive emanate dal Governo Nazionale, attraverso il D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 8.

La scelta della Direzione Politiche Sociali, guidata dall’assessora Concetta Andaloro, di istituire un numero di telefono dedicato esclusivamente per questa finalità, è stata presa per evitare il sovraccarico delle linee telefoniche degli Uffici, presi d’assalto in seguito alla comunicazione da parte dell’INPS sulla sospensione del Reddito di Cittadinanza.



