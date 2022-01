Cronaca 265

Reddito di cittadinanza ai mafiosi e alle mogli dei boss: cinque denunce nel catanese

Sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, assieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, ad individuare i trasgressori

Redazione

21 Gennaio 2022 12:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/reddito-di-cittadinanza-ai-mafiosi-e-alle-mogli-dei-boss-cinque-denunce-nel-catanese Copia Link Condividi Notizia

Tre donne e due uomini - tra cui condannati per mafia - sono stati denunciati per truffa sul reddito di cittadinanza avendo utilizzato dichiarazioni false e omesso informazioni dovute. Sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, assieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), a individuare i trasgressori: tra i beneficiari personaggi appartenenti a cosche mafiose attive nel capoluogo etneo e in provincia che, pur essendo gravati da sentenze passate in giudicato per i reati di associazione di tipo mafioso, hanno personalmente richiesto e ottenuto il beneficio.(Gds.it)



Tre donne e due uomini - tra cui condannati per mafia - sono stati denunciati per truffa sul reddito di cittadinanza avendo utilizzato dichiarazioni false e omesso informazioni dovute. Sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, assieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), a individuare i trasgressori: tra i beneficiari personaggi appartenenti a cosche mafiose attive nel capoluogo etneo e in provincia che, pur essendo gravati da sentenze passate in giudicato per i reati di associazione di tipo mafioso, hanno personalmente richiesto e ottenuto il beneficio.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare