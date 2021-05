Caltanissetta, reddito di cittadinanza: in 8 lavoreranno all'anagrafe, al mercato e alla protezione civile

Caltanissetta, reddito di cittadinanza: in 8 lavoreranno all'anagrafe, al mercato e alla protezione civile

Inoltre, a partire dalla seconda metà del mese, altri 12 beneficiari si occuperanno della sorveglianza degli impianti sportivi e degli spazi verdi

Redazione

04 Maggio 2021 12:36

"Proseguono le attività di implementazione delle misure attive del reddito di cittadinanza del Comune di Caltanissetta". E' quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, in una nota. "Nella seduta di ieri 3 maggio 2021 la Giunta Comunale - spiega il sindaco - ha deliberato in merito all'atto d'indirizzo del Comitato dei Sindaci del distretto socio-sanitario n. 8 relativo all'organizzazione dei PUC per l'anno 2021. Il Comune di Caltanissetta, a tal fine, ha avviato oggi un progetto di supporto amministrativo agli uffici Comunali.

Otto cittadini nisseni beneficiari del Reddito di Cittadinanza da oggi supporteranno gli uffici anagrafe (4 unità), mercato generale (2 unità), protezione civile (2 unità). Questi si aggiungono ai 20 beneficiari che dal mese di dicembre supportano le squadre di manutenzione comunali. Inoltre, a partire dalla seconda metà del mese di maggio, 12 beneficiari Rdc saranno inseriti a supporto di attività di custodia e sorveglianza degli impianti sportivi comunali e altri 10 saranno inseriti a supporto delle attività di cura e gestione degli spazi verdi".



