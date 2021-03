Attualita 29

Redditi 2020, Certificazione Unica disponibile sul sito dell'Inps: ecco tutti i modi per ottenerla

E' possibile ottenerla tramite il Pin, le credenziali Spid oppure la carta d'identità elettronica. E' possibile rivolgersi anche ai Patronati

Redazione

17 Marzo 2021 07:29

Sul sito dell'Inps (www.inps.it) è disponibile da oggi la Certificazione Unica (CU) 2021, relativa ai redditi 2020, per tutti coloro i quali hanno l'Inps come sostituto di imposta. Chi è già in possesso di PIN, anche ordinario, - spiega Inps - può scaricare e stampare la Certificazione Unica 2021 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione: "Prestazioni e servizi">"Servizi">"Certificazione unica 2021 (Cittadino)">(codice fiscale e PIN). L'Inps inoltre ricorda che dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN.

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite: credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore; la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); la Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0. È possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l'apposito servizio "Certificazione Unica", disponibile all'interno dell'applicazione "INPS mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

L'ente, inoltre, per consentire il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione ulteriori modalità alternative per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2021, descritte in dettaglio nella circolare n. 44 del 15 marzo 2021. Tra questi il servizio di rilascio cartaceo mediante accesso alla Struttura territorialmente competente, esclusivamente su prenotazione; spedizione tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, attraverso i servizi offerti da Patronati, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati all'assistenza fiscale; mediante richiesta di spedizione al domicilio del titolare.



Sul sito dell'Inps (www.inps.it) è disponibile da oggi la Certificazione Unica (CU) 2021, relativa ai redditi 2020, per tutti coloro i quali hanno l'Inps come sostituto di imposta. Chi è già in possesso di PIN, anche ordinario, - spiega Inps - può scaricare e stampare la Certificazione Unica 2021 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione: "Prestazioni e servizi">"Servizi">"Certificazione unica 2021 (Cittadino)">(codice fiscale e PIN). L'Inps inoltre ricorda che dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN. Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite: credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore; la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); la Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0. È possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l'apposito servizio "Certificazione Unica", disponibile all'interno dell'applicazione "INPS mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. L'ente, inoltre, per consentire il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione ulteriori modalità alternative per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2021, descritte in dettaglio nella circolare n. 44 del 15 marzo 2021. Tra questi il servizio di rilascio cartaceo mediante accesso alla Struttura territorialmente competente, esclusivamente su prenotazione; spedizione tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, attraverso i servizi offerti da Patronati, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati all'assistenza fiscale; mediante richiesta di spedizione al domicilio del titolare.

Ti potrebbero interessare