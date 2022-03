Attualita 107

Reclutamento medici stranieri all'ospedale di Mussomeli: pubblicato il bando

A partire da oggi ci sono 20 giorni per presentare la domanda seguendo le indicazioni previste nel bando

Redazione

Pubblicato questa mattina, giovedì 24 marzo, il bando di reclutamento medici stranieri per l'ospedale Longo di Mussomeli. Potranno partecipare medici italiani e stranieri (Extra UE) e medici specialisti con il decreto di riconoscimento in corso (come previsto dall'art. 6 bis della legge 126/2021); "Arriva dunque a conclusione - spiega il sindaco Giuseppe Catania - il percorso amministrativo che avevamo immaginato e proposto, come Amministrazione Comunale, all’Asp di Caltanissetta. Con quest’ultimo coraggioso ed innovativo provvedimento amministrativo, a nostro avviso, l’ASP di Caltanissetta si colloca ai vertici del panorama nazionale sanitario, nel tentativo di dare una risposta ad una criticità presente in tutta Italia che è quella legata alla carenza di medici specialisti che di fatto, sta determinando molte e gravi limitazioni nell’offerta sanitaria a beneficio dei cittadini. A partire da oggi ci sono 20 giorni per presentare la domanda seguendo le indicazioni previste nel bando. Ringrazio il Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone". Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblico al seguente indirizzo https://www.asp.cl.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=17533.



