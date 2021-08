Realmonte, punto da una vespa in spiaggia rischia di morire per shock anafilattico: salvato dal 118

Realmonte, punto da una vespa in spiaggia rischia di morire per shock anafilattico: salvato dal 118

I bagnini e i bagnanti hanno consentito l'atterraggio all'elisoccorso inviato da Caltanissetta lasciando un grande spazio libero sulla spiaggia

Rita Cinardi

09 Agosto 2021 15:50

Salvato in extremis un uomo di 40 anni di Agrigento punto da una vespa mentre si trovava nella spiaggia delle Pergole di Realmonte. L'uomo, punto dall'insetto ad un'ascella, ha subito manifestato i classici segni dello shock anafilattico e ha cominciato ad avere gravi difficoltà respiratorie. Subito i bagnini, che hanno contattato il 118, sono intervenuti portando il quarantenne in un luogo riparato in attesa dei soccorsi. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso che è riuscito ad atterrare grazie alla bravura dei piloti e all'aiuto dei bagnanti. Il vento infatti ha creato qualche problema di atterraggio ma i piloti hanno potuto contare sulla bravura di bagnini e bagnanti che hanno lasciato libero uno spiazzo disegnando un grande cerchio. Il medico rianimatore, una volta a terra, ha somministrato una fiala di adrenalina al quarantenne che si è ripreso poco dopo. Il paziente poi è stato trasferito, sempre in elisoccorso, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove proseguirà la terapia. (Foto Seguo News)



