Attualita 511

Realizzazione policlinico a Caltanissetta, Gambino: "Propongo di lavorare insieme alle università di Enna e Palermo"

Ieri il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso ha annunciato che per il preisdente Renato Schifani il policlinico dovrà essere realizzato a Caltanissetta

Redazione

14 Maggio 2023 16:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/realizzazione-policlinico-a-caltanissetta-gambino-propongo-di-lavorare-insieme-alle-universita-di-enna-e-palermo Copia Link Condividi Notizia

"Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Mancuso a cui il Presidente della Regione ha anticipato delle decisioni importanti. Finalmente il Presidente ha preso la decisione che il policlinico si fa a Caltanissetta, ma non ha detto con quale istituzione universitaria". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino dopo l'incontro che si è tenuto ieri nell'aula magna del consorzio universitario sulla realizzazione del quarto policlinico in Sicilia. "La mia proposta - aggiunge Gambino - è di lavorare tutti insieme e di includere nel sistema sia unipa sia unikore, applicando gli strumenti legislativi vigenti. Ho recentemente incontrato i due rettori Tomasello e Midiri e approfondendo con loro il tema policlinico sono emerse delle grandi opportunità per il nostro territorio e soprattutto per i nostri studenti.

Caltanissetta ed Enna non sono in guerra, non lo sono mai state e stanno insieme su agenda urbana e sulla Fua. Questo dossier deve essere scritto dai soggetti attivi delle tre province della Sicilia centro meridionale con in testa i sindaci di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, le relative ASP, le istituzioni universitarie che operano sul territorio e il Cefpas, con l’alto coordinamento del Presidente della Regione, solo così - conclude il sindaco - le nostre tre province potranno ottenere il risultato sperato, le fughe in avanti non sono utili al raggiungimento dell’obiettivo".



"Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Mancuso a cui il Presidente della Regione ha anticipato delle decisioni importanti. Finalmente il Presidente ha preso la decisione che il policlinico si fa a Caltanissetta, ma non ha detto con quale istituzione universitaria". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino dopo l'incontro che si è tenuto ieri nell'aula magna del consorzio universitario sulla realizzazione del quarto policlinico in Sicilia. "La mia proposta - aggiunge Gambino - è di lavorare tutti insieme e di includere nel sistema sia unipa sia unikore, applicando gli strumenti legislativi vigenti. Ho recentemente incontrato i due rettori Tomasello e Midiri e approfondendo con loro il tema policlinico sono emerse delle grandi opportunità per il nostro territorio e soprattutto per i nostri studenti. Caltanissetta ed Enna non sono in guerra, non lo sono mai state e stanno insieme su agenda urbana e sulla Fua. Questo dossier deve essere scritto dai soggetti attivi delle tre province della Sicilia centro meridionale con in testa i sindaci di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, le relative ASP, le istituzioni universitarie che operano sul territorio e il Cefpas, con l'alto coordinamento del Presidente della Regione, solo così - conclude il sindaco - le nostre tre province potranno ottenere il risultato sperato, le fughe in avanti non sono utili al raggiungimento dell'obiettivo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare