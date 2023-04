Politica 1224

Realizzazione IV Policlinico a Caltanissetta, il consorzio universitario organizza un incontro pubblico

Di seguito pubblichiamo la lettera con cui il presidente del consorzio, Walter Tesauro, invita il rettore dell'Università di Palermo e gli assessori regionali Giovanna Volo e Girolamo Turano

Redazione

Magnifico Rettore Università degli Studi di Palermo

Prof. Massimo Midiri

Ill.mo Assessore alla Salute della Regione Siciliana

Dott.ssa Giovanna Volo

Ill.mo Assessore alla Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana

Dott. Girolamo Turano

Ill.mo Presidente del Polo Territoriale di Caltanissetta

Prof. Italia Di Liegro

Caltanissetta, 18 Aprile 2023.

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’incontro pubblico a Caltanissetta finalizzato alla individuazione delle procedure istituzionali, amministrative ed operative per la realizzazione del Quarto Policlinico Universitario nella Città di Caltanissetta.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Caltanissetta, con riferimento alla attuale e cogente questione relativa alla istituzione del Quarto Policlinico Universitario a Caltanissetta, facendosi portavoce del vasto ed unanime movimento delle istituzioni e dell’opinione pubblica che nel territorio provinciale ha raccolto l’adesione di tutti i Sindaci e dei Parlamentari Regionali della Provincia, oltre che delle Associazioni degli Studenti e dei Cittadini impegnati sul tema del diritto alla salute, ha deliberato di organizzare nei prossimi giorni un incontro pubblico a Caltanissetta per esplicitare e discutere degli orientamenti e proposizioni in atto, nonché per individuare le procedure istituzionali, amministrative ed operative per la realizzazione del Quarto Policlinico Universitario nella Città di Caltanissetta.

Si chiede, pertanto, alle SS.VV. di voler comunicare la propria disponibilità alla partecipazione al predetto incontro, al quale verranno anche invitati i Parlamentari Regionali e Nazionali del territorio, tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Caltanissetta, e le Associazioni e i cittadini interessati. In attesa di Vostra comunicazione di disponibilità a partecipare, verrà successivamente comunicata la data dell’incontro.

Distinti saluti

Il Presidente

F.to Avv. Walter Calogero Tesauro



