Cronaca 141

Real Maestranza Caltanissetta, padre e figlio della categoria falegnami eletti portabandiera e alabardiere

Si tratta di Luigi Passaroe del figlio Michele. Portabaldacchino è stato eletto Antonio Crapanzano

Redazione

02 Marzo 2023 07:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/real-maestranza-caltanissetta-padre-e-figlio-della-categoria-falegnami-eletti-portabandiera-e-alabardiere Copia Link Condividi Notizia

In data 27/02/2023 la categoria Falegnami ed Ebanisti si è riunita con il Presidente Roberto Nicosia il segretario Angelo Giuffrida e tutti i soci per l'elezione del portabandiera e albardiere per l'anno 2023 con la presenza dell'assistente spirituale Padre Spilla della chiesa San Giuseppe. All'unanimità è stato eletto Portabandiera Luigi Passaro, 34 anni, e Alabardiere il figlio Michele Passaro, 15 anni, padre e figlio saranno le cariche che guideranno la categoria in processione. Come Portabaldacchino è stato eletto Antonio Crapanzano, 66 anni.





In data 27/02/2023 la categoria Falegnami ed Ebanisti si è riunita con il Presidente Roberto Nicosia il segretario Angelo Giuffrida e tutti i soci per l'elezione del portabandiera e albardiere per l'anno 2023 con la presenza dell'assistente spirituale Padre Spilla della chiesa San Giuseppe. All'unanimità è stato eletto Portabandiera Luigi Passaro, 34 anni, e Alabardiere il figlio Michele Passaro, 15 anni, padre e figlio saranno le cariche che guideranno la categoria in processione. Come Portabaldacchino è stato eletto Antonio Crapanzano, 66 anni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare