Real Maestranza Caltanissetta, elette le cariche della categoria Calzolai, Pellettieri e Tappezzieri

L'assemblea è stata presieduta dal presidente Filippo Aleo. Il portabandiera sarà Massimo Seminara

Redazione

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di febbraio, si è riunita presso i locali della chiesa di San Paolo in Caltanissetta, alla presenza dell’Assistente Spirituale della Categoria Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri Don Leandro Giugno l’assemblea della Categoria Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri, per eleggere le Cariche di Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino per la Settimana Santa 2023. La seduta è stata presieduta dal Presidente della Categoria Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri Filippo Aleo ( che nel 2018 è stato Capitano della Real Maestranza) alla presenza di 12 soci che hanno assegnato la carica di Portabandiera a Massimo Seminara di 40 anni, che partecipa da 20 anni alle processioni della Real Maestranza tra le file della Categoria Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri. La carica di Alabardiere, è stata assegnata a Vincenzo Diforti di anni 29, è entrato nella Categoria nel 2018 Ed infine la Carica di Portabaldacchino è stata affidata a Calogero La Verde di anni 62, nel 2022 ha ricoperto la carica di Portabandiera .



