Politica 238

Rdc, Schifani incontra manifestanti: "Doveroso ascoltare le loro ragioni, ma la Regione non ha strumenti per intervenire"

Da giorni protestano davanti a Palazzo d’Orléans contro la riforma della misura decisa dal governo nazionale

Redazione

Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi pomeriggio una delegazione dei percettori del reddito di cittadinanza che da giorni protestano davanti a Palazzo d’Orléans contro la riforma della misura decisa dal governo nazionale. «Ho voluto incontrare questi cittadini che manifestano civilmente - ha detto il presidente Schifani - perché ritengo doveroso ascoltare le loro ragioni. In me troveranno sempre una persona attenta e disponibile. È un tema estremamente delicato, che mette in discussione il futuro di tante persone. Deve essere chiaro che non devono e non possono essere alimentate illusioni su percorsi non praticabili. Il reddito di cittadinanza è una misura nazionale, sulla quale la Regione non ha strumenti per intervenire. Comunque, parleremo col governo dello Stato per capire quali sono le intenzioni di Roma sul futuro di un provvedimento che, evidentemente, non ha funzionato».



