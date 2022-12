Politica 182

Rdc, Giorgia Meloni: "Non esiste lavoro dei sogni, va accettato se dignitoso"

"Se non accetto un lavoro dignitoso e voglio restare a casa sono libero di farlo ma non essendo pagato da chi lavora''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni

Redazione

29 Dicembre 2022 12:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rdc-giorgia-meloni-non-esiste-lavoro-dei-sogni-va-accettato-se-dignitoso Copia Link Condividi Notizia

''Quando si parla del tema della congruità, bisogna capirsi, perchè se il tema è 'non voglio accettare un lavoro sottopagato', sono d'accordo. Ma se il tema è 'non considero la mansione all'altezza delle mie aspettative', questo è diverso. Tutti vogliamo trovare il lavoro dei nostri sogni, ma on è capitato a tutti. Se non accetto un lavoro dignitoso e voglio restare a casa sono libero di farlo ma non essendo pagato da chi lavora''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno.



''Quando si parla del tema della congruità, bisogna capirsi, perchè se il tema è 'non voglio accettare un lavoro sottopagato', sono d'accordo. Ma se il tema è 'non considero la mansione all'altezza delle mie aspettative', questo è diverso. Tutti vogliamo trovare il lavoro dei nostri sogni, ma on è capitato a tutti. Se non accetto un lavoro dignitoso e voglio restare a casa sono libero di farlo ma non essendo pagato da chi lavora''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare