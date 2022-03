Attualita 819

Raccolta differenziata, a Caltanissetta 264 utenti sorpresi a gettare rifiuti in maniera irregolare

E' quanto emerso dai controlli effettuati da polizia municipale e dalla Dusty

Redazione

L'Amministrazione comunale con la Polizia municipale e il supporto di Dusty, ha avviato un piano di controllo sui rifiuti non conformi, al fine di contrastare l'errata esposizione ed evitare l'abbandono.

L'azione di controllo avviata lo scorso 14 marzo, che ha lo scopo di sensibilizzare gli utenti che non fanno correttamente la raccolta differenziata, fotografa le abitudini dei cittadini di Caltanissetta e da ciò emerge ancora la difficoltà da parte degli utenti, di rispettare rigorosamente le corrette modalità della raccolta differenziata.

Dai controlli effettuati da lunedì 14 a sabato 19 marzo, è emerso che sono 264 gli utenti che non hanno rispettato le modalità di suddivisione delle frazioni, che hanno utilizzato il sacchetto nero - proibito per legge - o che hanno esposto i rifiuti nell'orario errato. I DATI RILEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE (dal 14 al 19 marzo): Gli operatori Dusty coadiuvati dagli agenti della Polizia municipale, hanno effettuato i controlli nella settimana appena trascorsa, nei giorni da lunedì 14 a sabato 19 marzo.

Nella giornata di lunedì 14 marzo sono state riscontrate l'irregolarità di 90 utenti per rifiuti non conformi esposti nelle vie Libertà, Savarese, Bissolati.

Martedì 15 marzo sono stati rilevati rifiuti non conformi di 53 utenti nelle vie Xiboli, Paladini, Messina, San Giuliano.

Mercoledì 16 marzo, 72 utenti hanno esposto rifiuti irregolari nelle vie Turati, Largo Enrico Petrella, via Perosi, ed ancora nelle vie Mozart,Ferdinando I, Trigona della Floresta, Romita, Montale, Balate, Pavese,

Amedeo, Piccola Conceria, Largo Fate Bene Fratelli, via Medina, Merceno, Vasellai, Moncada.

Dal controllo effettuato giovedì 17 marzo, è emersa l'irregolarità di 18 utenti che hanno esposto rifiuti non conformi nelle vie De Roberto, Gentile, De Cosmi, Fasci Siciliani, Cavour, Michelangelo.

Venerdì 18 marzo sono state riscontrate le irregolarità di 18 utenti che non hanno rispettato le corrette modalità di esposizione dei rifiuti nelle vie De Amicis, Valenti, Cariddi, Erber. Infine, sono 13 le irregolarità riscontate sabato 19 marzo, dai controlli effettuati nelle vie Chiaranta, Provincia, Prefettura, Corso Vittorio Emanuele, Kennedy, Tricomi. Il piano di controllo e sensibilizzazione avviato dalla Polizia Municipale proseguirà senza sosta fino a quando gli utenti non si allineeranno alle modalità di esposizione indicate nel calendario settimanale di raccolta "Porta a porta". L'Amministrazione comunale e Dusty invitano la cittadinanza al rispetto delle regole e alla massima collaborazione per mantenere il decoro ambientale del territorio.





