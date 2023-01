Attualita 264

Rc auto: a Caltanissetta premi in aumento del 7,2% secondo l'osservatorio di Facile.it

Brutte notizie anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere;

Redazione

11 Gennaio 2023 10:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rc-auto-a-caltanissetta-premi-in-aumento-del-72-secondo-losservatorio-di-facileit- Copia Link Condividi Notizia

Secondo l’osservatorio di Facile.it, sono quasi 52.000 gli automobilisti siciliani che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,18%, in provincia di Caltanissetta il valore scende al 2,14%, il secondo dato più alto registrato nella regione. Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Palermo (2,56%), seguita da Caltanissetta (2,14%), Messina (2,11%) e, a brevissima distanza, Catania (2,10%) e Ragusa (2,09%). Continuando a scorrere la classifica siciliana si posizionano Trapani (2,01%), Agrigento (1,99%) e Siracusa (1,73%). Chiude la graduatoria Enna, provincia dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,31%).

Brutte notizie anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere; a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Caltanissetta e provincia occorrevano, in media, 463,47 euro, vale a dire il 7,2% in più rispetto a dicembre 2021.



Secondo l'osservatorio di Facile.it, sono quasi 52.000 gli automobilisti siciliani che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,18%, in provincia di Caltanissetta il valore scende al 2,14%, il secondo dato più alto registrato nella regione. Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Palermo (2,56%), seguita da Caltanissetta (2,14%), Messina (2,11%) e, a brevissima distanza, Catania (2,10%) e Ragusa (2,09%). Continuando a scorrere la classifica siciliana si posizionano Trapani (2,01%), Agrigento (1,99%) e Siracusa (1,73%). Chiude la graduatoria Enna, provincia dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,31%). Brutte notizie anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere; a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Caltanissetta e provincia occorrevano, in media, 463,47 euro, vale a dire il 7,2% in più rispetto a dicembre 2021.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare