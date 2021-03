Politica 1029

Razza si dimette, Musumeci: "Assumo ad interim la carica di assessore alla Salute"

Il presidente della Regione interviene all'Ars e annuncia di avere accettato le dimissioni di Ruggero Razza

Redazione

30 Marzo 2021 17:15

«Ho incontrato Ruggero Razza, era visibilmente provato e mi ha anticipato l’inoltro di una lettera certamente sofferta, vorrei darne qui lettura in aula». Lo ha detto intervenendo all’Ars il presidente della Regione, Nello Musumeci, subito dopo leggendo la missiva in cui l’assessore dimissionario premettendo di avere “piena consapevolezza di avere operato in questi difficili mesi nel ripetto del mandato affidatomi e che la nostra Regione abbia sempre anticipato provvedimento di contenimento dell’epidemia senza mai attardarsi nelle scelte più adeguate per proteggere i siciliani”, aggiunge di sentirsi in dovere “di sottrarre il governo da qualsiasi ombra, affinchè si possa adeguatamente operare e per questa ragione le chiedo di accogliere con immediata efficacia le mie dimissioni da assessore.

Le sono grato per avermi considerato per un ruolo così impegnativo, al quale ritengo di avere atteso con senso del dovere e delle istituzioni. Ma proprio questo senso del dovere, oltre che gli insegnamenti ricevuti ai quali ho sempre uniformato la mia condotta, mi impongono di considerare che prima degli uomini vengono le istituzioni». Dopo aver finito di leggere la lettera di Razza, Musumeci ha quindi aggiunto: «È un atto di grande responsabilità che fa onore all’avvocato Razza e che non mi sorprende, conoscendone la formazione politica, culturale e l’integrità morale. Il governo regionale e in particolare io come presidente non intendiamo sottrarci al confronto qui all’Ars, lancio tuttavia un appello, cioè proporrei di definire prima la Finanziaria che è un atto indispensabile per la comunità siciliana. Un minuto dopo daremo vita al dibattitto, pur non avendo avuto io finora accesso agli atti dell’indagine. Ho assunto l’interim di assessore alla Salute e lo terrò fino a quando riterrò necessario e opportuno farlo».





