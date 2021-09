Politica 193

Razza all'hub vaccinale di Gela, Di Paola e Damante (M5S): "Visita a sorpresa per evitare contestazioni"

Secondo i due deputati regionali, l'assessore con la sua visita avrebbe certificato il fallimento del suo operato

Redazione

01 Settembre 2021 15:46

“La visita di Razza all'Hub vaccinale di Gela? Comparsata a sorpresa per evitare le contestazioni che sa che avrebbe sicuramente avuto. Non a caso in occasione della commissione speciale tenuta a Gela per le carenze strutturali e di risorse umane all'ospedale Vittorio Emanuele III si è guardato bene dal farsi vedere. Ma ormai ci siamo abituati, questo è il governo delle chiacchiere e dello scaricabarile. Di fatti veri e concreti, Ambelia a parte, ne ha fatti vedere pochissimi”. Lo afferma la deputata del M5S all'Ars Ketty Damante. “L'ospedale Vittorio Emanuele III - afferma Damante - al momento è l'unico ad avere attivato 4 posti letto in terapia intensiva Covid in tutta l'Asp di Caltanissetta.

Il cabaret di Musumeci parlava di 8 posti letto al Sant'Elia, ma sino al 20 agosto è stata una semplice balla. Dalla nota assessoriale del 26 agosto i posti letto di Caltanissetta sono diventati 'attivabili', il che significa che il carico maggiore resta sempre e soltanto sull’ospedale di Gela”. Oggi – afferma il deputato Nuccio Di Paola – Razza con questa visita ha dato la netta sensazione di fare opposizione a se stesso. Questa visita, che doveva essere fatta mesi addietro, è la plastica certificazione del fallimento del suo operato e del governo che lui rappresenta. Hanno sbagliato tutto nelle gestione di questa pandemia, come che abbiamo sottolineato a più riprese, e i ritardi nelle vaccinazioni, campo in cui siamo nettamente maglia nera in Italia, lo testimoniano in maniera eloquente. Forse il suo intento era quello di confondere le acque e cercare di trovare qualcuno su cui scaricare colpe, colpe che sono sue e di questo governo del nulla. Non si dimentichi che le nomine ai vertici delle Asp sono opera di questo esecutivo”.



"La visita di Razza all'Hub vaccinale di Gela? Comparsata a sorpresa per evitare le contestazioni che sa che avrebbe sicuramente avuto. Non a caso in occasione della commissione speciale tenuta a Gela per le carenze strutturali e di risorse umane all'ospedale Vittorio Emanuele III si è guardato bene dal farsi vedere. Ma ormai ci siamo abituati, questo è il governo delle chiacchiere e dello scaricabarile. Di fatti veri e concreti, Ambelia a parte, ne ha fatti vedere pochissimi". Lo afferma la deputata del M5S all'Ars Ketty Damante. "L'ospedale Vittorio Emanuele III - afferma Damante - al momento è l'unico ad avere attivato 4 posti letto in terapia intensiva Covid in tutta l'Asp di Caltanissetta. Il cabaret di Musumeci parlava di 8 posti letto al Sant'Elia, ma sino al 20 agosto è stata una semplice balla. Dalla nota assessoriale del 26 agosto i posti letto di Caltanissetta sono diventati 'attivabili', il che significa che il carico maggiore resta sempre e soltanto sull'ospedale di Gela". Oggi - afferma il deputato Nuccio Di Paola - Razza con questa visita ha dato la netta sensazione di fare opposizione a se stesso. Questa visita, che doveva essere fatta mesi addietro, è la plastica certificazione del fallimento del suo operato e del governo che lui rappresenta. Hanno sbagliato tutto nelle gestione di questa pandemia, come che abbiamo sottolineato a più riprese, e i ritardi nelle vaccinazioni, campo in cui siamo nettamente maglia nera in Italia, lo testimoniano in maniera eloquente. Forse il suo intento era quello di confondere le acque e cercare di trovare qualcuno su cui scaricare colpe, colpe che sono sue e di questo governo del nulla. Non si dimentichi che le nomine ai vertici delle Asp sono opera di questo esecutivo".

Ti potrebbero interessare