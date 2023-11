Cronaca 216

Rave party alla Plaia di Catania non autorizzato, interviene la polizia

Sequestrato il sistema di amplificazione e il gruppo elettrogeno e identificati gli organizzatori

Interrotto un rave party organizzato nella zona marinara della Plaia a Catania, sequestrato il sistema di amplificazione e il gruppo elettrogeno che lo alimentava e identificati i presenti.

Agenti delle volanti, domenica, mentre erano impegnati in un controllo del territorio in viale Kennedy, hanno acquisito segnalazioni di un evento musicale non autorizzato, nelle vicinanze.

Supportati da altri equipaggi e da agenti della Digos e della squadra mobile, i poliziotti hanno scoperto il rave party organizzato in una strada il cui accesso era ostruivano da auto posteggiate. Più avanti, su un terrapieno, hanno riscontrato la presenza di alcuni ragazzi, delle casse acustiche di grandi dimensioni e un gruppo di alimentazione.

Fermati i giovani ancora presenti, hanno quindi proceduto alla loro identificazione, dopo accurati controlli, anche al fine di verificare la presenza di alcolici e stupefacenti.



