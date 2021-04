Cronaca 5960

Rave party a Caltanissetta, il sindaco indignato: "Di questo passo finiremo sul lastrico"

Gambino: "Ma come si fa a non capire che siamo sull'orlo del baratro? E invece si canta e si balla tra droga e alcol"

Redazione

25 Aprile 2021 19:05

Si è detto profondamente indignato il sindaco Roberto Gambino dopo aver appreso del rave party organizzato nella notte in aperta campagna a Caltanissetta e sospeso grazie all’intervento della polizia. “Come ho detto più volte nei 38 giorni di zona rossa – dice Gambino – l’aumento dei contagi non è mai ‘inspiegabile’. Questi comportamenti incoscienti potrebbero produrre lo stesso risultato di qualche settimana addietro". "Capisco che i giovani vogliano riappropriarsi delle loro vite, ma non si può consentire che lo facciano a scapito di chi i sacrifici li ha fatti realmente. Penso - aggiunge - ai commercianti della città. Sono profondamente deluso e rammaricato. Sono anche particolarmente arrabbiato perché così non sarà possibile uscirne presto. Il ruolo della famiglia è importante, soprattutto in questo momento così difficile. Noi sindaci non siamo attrezzati per i miracoli e di questo passo, tra una zona rossa e l'altra, finiremo veramente sul lastrico”.

Nel corso dell’intervento della polizia alcuni giovani in fuga si sono disfatti di pasticche di ecstasy, hashish e marijuana. “Ma come si fa a non capire che siamo sull'orlo del baratro economico? E invece si canta e si balla tra droga e alcool come se nulla fosse. Ringrazio la Polizia di Stato per l'intervento deciso e fattivo, ma dobbiamo essere noi a tenere comportamenti corretti, come ho detto centinaia di volte, non abbiamo un poliziotto per ogni nisseno”.



