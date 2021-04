Cronaca 4914

Rave party a Caltanissetta, fuggi fuggi generale all'arrivo della polizia: sequestrata anche droga

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto avrebbero raggiunto un boschetto dove era stato allestito anche un palco e un’area dove venivano distribuiti alcolici

Rita Cinardi

25 Aprile 2021 16:18

Un rave party organizzato in piena emergenza Covid, in aperta campagna, e con oltre un centinaio di partecipanti, provenienti da ogni parte della Sicilia, che ballavano a ritmo di musica tecno. E’ quanto ha scoperto nella notte la polizia di Caltanissetta. A contattare il numero di emergenza sono stati alcuni residenti di una contrada della campagna nissena che hanno sentito musica ad alto volume. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto avrebbero raggiunto un boschetto dove era stato allestito anche un palco e un’area dove venivano distribuiti alcolici. Consolle e amplificatori erano stati collegati a gruppi elettrogeni. Alla vista della polizia si è verificato il “fuggi fuggi” generale ma, a quanto pare, diverse persone sono state bloccate e identificate dagli agenti. Pare che sia stata sequestrata anche ecstasy, hashish e marijuana. La polizia sta accertando chi siano organizzatori e partecipanti per i quali si profilerebbero diverse violazioni di legge, tra cui l’invasione di terreni. Per questo reato è prevista la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Diverse le persone già denunciate.



