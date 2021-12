Cronaca 356

Ravanusa, oggi si celebrano i funerali delle vittime: a Caltanissetta bandiere a mezz'asta in segno di lutto

"La città di Caltanissetta - ha scritto il sindaco Roberto Gambino - si stringe attorno alla vicinissima Ravanusa"

Rita Cinardi

"Oggi si celebrano i funerali delle vittime di Ravanusa, ho accolto l'invito di Anci Sicilia ed ho disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in segno di lutto. La città di Caltanissetta si stringe attorno alla vicinissima Ravanusa, nella speranza che queste tragedie non succedano più, in termini di sicurezza occorre invertire la rotta e garantire la vita dei nostri cittadini. Che riposino in pace". Lo ha scritto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino sulla sua pagina facebook. I funerali di Stato verranno celebrati oggi pomeriggio a partire dalle 16.30 nel piazzale Primo Maggio, davanti alla chiesa Madre, a circa 100 metri di distanza dal luogo della tragedia. A Ravanusa, sarà lutto cittadino fino a oggi, in ricordo di Pietro, Carmela, Giuseppe, Selene, Angelo, Liliana, Calogero, Giuseppe ed Enza". Addio anche al piccolo Samuele, il bimbo mai nato. Selene Pagliarello, l'infermiera di 30 anni, era pronta a dare alla luce il suo piccolo Samuele. Avrebbe dovuto partorire mercoledì. Insieme a Giuseppe vivevano a Campobello di Licata e quella maledetta sera della strage, erano andati a Ravanusa per salutare velocemente i genitori del marito Giuseppe. Improvvisamente l'esplosione. I soccorritori hanno trovato la famiglia seduta sul divano.



