Ravanusa, la Regione avvia raccolta fondi per ricostruire gli alloggi crollati nell'esplosione

Ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana. Ecco l'Iban

Una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell'esplosione di Ravanusa di sabato scorso. Ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.



