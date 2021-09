Eventi 50

Rassegna jazz a Caltanissetta, sul palco Marco Corrao ed il suo progetto "Nebros"

Appuntamento sabato 11 settembre con la seconda parte della rassegna "The Heart of Jazz - I Sapori del Jazz"

10 Settembre 2021

Quinto concerto Sabato 11 Settembre alle ore 21:30 all’Auditorium del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate della seconda parte della rassegna “The Heart of Jazz – I Sapori del Jazz”, organizzata dall’associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell’associazione culturale Musicarte. In scena sul palco dell’auditorium del Centro Abbate, Marco Corrao con il suo progetto “Nebros”, che è il suo nuovo Album, con il quale il cantautore racconta la terra dei Nebrodi. Ad accompagnarlo Raffaele Trimarchi Batteria, Nadia Impala' Piano e Voce, Marco Morvillo al basso. Il disco rimarca le atmosfere verdi e acquose del paesaggio nebroideo. Un live denso di suggestioni.

Marco Corrao, è un cantautore, produttore artistico e compositore chitarrista siciliano. Ha all'attivo 5 Album 2 dei quali pubblicati nel 2020. Ha collaborato con Eugenio Finardi per il live di Anima Blues nel 2013, con Moni Ovadia, collabora attivamente con Riccardo Tesi e con vari artisti del mondo Blues, Jazz e Folk italiano e americano. Tour internazionali alle spalle, uno dei quali come opening act dei concerti della band americana Delta Moon in USA.

Produttore artistico e compositore attivo di colonne sonore per Istituto Luce/Cinecittà/Titanus è stato ospite al Festival del Cinema di Roma 2018. Nello stesso anno al Torino Film Fest ed al Creuza de Ma' musica per il cinema di Cagliari per la colonna sonora del Docufilm Diario di Tonnara di Giovanni Zoppeddu. Il suo ultimo album si intitola Nebros, scritto tutto in siciliano, racconta delle tradizioni e dei paesaggi della sua terra, il parco naturale dei Nebrodi in Sicilia. Nel 2021 il suo brano Chianci e Ridi è stato scelto dal telefono Rosa come colonna sonora della Clip contro il femminicidio "Mia".

Sarà presente uno spazio per l’esposizione e la degustazione di prodotti agroalimentari del territorio del centro Sicilia curata dalla cooperativa sociale Etnos. L’ingresso al concerto prevede un biglietto di €.5 e per il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti prevede l’esibizione del green pass e la registrazione delle generalità degli spettatori.

E’ preferibile acquistare i biglietti nel sito internet http://www.diyticket.it o prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302





