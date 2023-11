Eventi 286

Rassegna d'autunno: a Petralia Soprana un incontro per conoscere il vino di montagna, con degustazione guidata

Domenica 12 alle ore 10.30 FOTO FOLIAGE, escursione fotografica alla faggeta di Piano Cervi

Redazione

Siamo al secondo weekend della Rassegna d’Autunno in Montagna: 4 weekend a Petralia Soprana. Dopo l’olio è la volta del vino; un appuntamento con il vino di montagna nel giorno di San Martino in cui, per tradizione, non può mancare la spillatura del vino novello. Il calendario, programmato dalla Proloco di Petralia Soprana con il patrocinio del Comune, prevede per Sabato 11, ore 19.30, “IN VERITAS” SEGRETI E SAPERI DEL VINO. Un incontro per conoscere il vino di montagna e la storia di aziende del territorio con degustazione guidata a cura della cantina Tenuta San Giaime di Gangi. Ore 22.00 concerto MUSIC LIVE ACUSTICO dei BPV band. Domenica 12 alle ore 10.30 FOTO FOLIAGE, escursione fotografica alla faggeta di Piano Cervi accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche insieme al fotografo Damiano Macaluso, nell’atmosfera straordinaria del fenomeno del FOLIAGE nei boschi del Parco delle Madonie.

“La Rassegna d’Autunno – afferma la presidente della ProLoco Giovanna Gebbia - vuole raccontare il territorio e le sue risorse, realizzata nell’ambito di un’ottica di destagionalizzazione per incentivare l’incoming turistico nei mesi non estivi e offrire l’occasione di scoprire le Madonie e le sue opportunità di fruizione tutto l’anno, sotto il punto di vista culturale, naturalistico e gastronomico.”



