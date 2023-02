Cronaca 409

In tre entrano in casa del titolare di un bar e rapinano lui e la madre

Appena i tre rapinatori sono andati via l’uomo è riuscito a liberarsi e lanciare l’allarme

Redazione

Rapina in casa del titolare del bar Dragotto a Belmonte Mezzagno (Pa). Tre persone incappucciate sono entrate nell’abitazione, hanno immobilizzato l’uomo di 56 anni e la madre. Poi hanno razziato quanto c’era dentro. L’incasso del bar e monili in oro e argento. Appena i tre rapinatori sono andati via l’uomo è riuscito a liberarsi e lanciare l’allarme. Il bottino è ancora da quantificare. Da comprendere anche come i tre siano riusciti a entrare in casa. In quella zona in via Pitti alle spalle del bar, dove vivono madre e figlio, ci sono diverse telecamere. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza e stanno indagando per risalire agli autori. Alcuni mesi fa era stato il titolare di un tabacchi vittima di una rapina con le stesse modalità.



