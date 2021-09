Cronaca 2130

Rapinarono un supermercato a Sommatino: ecco i nomi dei tre sancataldesi arrestati dai carabinieri

I tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico

Rita Cinardi

14 Settembre 2021 14:50

Sono tre sancataldesi gli arrestati dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Caltanissetta per vari reati tra cui una rapina ai danni di un supermercato di Sommatino. Si tratta di Antonio Anzalone, 26 anni, Giovanni Di Forte, 22 anni e Alex Angelo Bellomo, 22 anni. Ai tre vengono contestati anche i reati di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, violazioni di domicilio e lesioni. Le indagini protrattesi per quasi due anni, hanno permesso di attribuire specifiche responsabilità in capo agli indagati i quali hanno operato nel periodo compreso tra ottobre 2017 e agosto 2019. I tre operavano tra i comuni di San Cataldo e Sommatino. L’individuazione dei responsabili di tali episodi è stata possibile attraverso la raccolta delle testimonianze delle vittime in sede di presentazione delle rispettive denunce nonché dalle successive acquisizioni di video da telecamere di videosorveglianza presente sul luogo della rapina le quali hanno consentito di riconoscere con certezza gli indagati, quali autori dei reati perpetrati. I tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.



