Cronaca 2735

Rapinarono banca a Sommatino portando via 82 mila euro: tre arrestati dai carabinieri

Si tratta di tre mazzarinesi, uno dei quali è stato condotto in carcere, gli altri ai domiciliari

Redazione

29 Luglio 2021 08:24

Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP di Caltanissetta con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere per un soggetto e agli arresti domiciliari per altri due per il reato di rapina aggravata in concorso. I tre sono accusati della rapina a mano armata avvenuta il 16 marzo 2021 alle 14.30 ai danni della Banca Sicana, agenzia di Sommatino (CL), ad opera di due soggetti con volto travisato ed in possesso di una pistola che, dopo aver immobilizzato il funzionario all’interno degli uffici, costringevano un altro dipendente ad aprire la cassaforte, da dove asportavano la somma di circa 82.000,00 euro. In carcere è finito Davide Ginevra, 46 anni di Mazzarino; ai domiciliari Cristian Ginevra, 24 anni di Mazzarino e Kevin Petro, 24 anni, tutti di Gela.



