Rapina dell'orologio al ferrarista Leclerc a Viareggio, 4 arresti

I banditi, tre uomini e una donna, subito dopo aver rubato l'orologio a Leclerc il 18 aprile 2022, erano ripartiti alla volta di Napoli: i carabinieri li hanno individuati grazie a testimonianze e analisi dei filmati di videosorveglianza

Redazione

Per la rapina dell'orologio al pilota Ferrari Charles Leclerc i carabinieri del nucleo operativo di Viareggio (Lucca), supportati da militari di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato 4 persone. Si tratta di tre uomini e una donna, destinatari di una misura cautelare restrittiva richiesta dalla procura di Lucca ed emessa dal gip, indagati a vario titolo per la rapina compiuta proprio a Viareggio il 18 aprile 2022. L'orologio, un Richiard Mille Rm 67-02 che vale oltre due milioni di euro era poi stato rivenduto in Spagna.

Il furto dell'orologio indossato da Charles Leclerc. Secondo gli investigatori, le quattro persone arrestate hanno sia ideato sia messo a segno personalmente il colpo. I carabinieri sono riusciti a risalire a loro dopo aver ascoltato molti testimoni e analizzato i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. I quattro, hanno ricostruito i militari, si sono divisi in due gruppi. Il primo, formato dai due rapinatori a bordo dello scooter, è quello che ha agito direttamente affrontando il pilota e sottraendogli l'orologio. Non meno importante è stato però il ruolo del secondo gruppo, quello formato da un uomo di 39 anni e da una donna di 29 anni. Questi hanno noleggiato un SUV a Napoli, e durante l'azione hanno fornito supporto ai complici occupandosi prima del pedinamento da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi impedendo a Leclerc di inseguire in auto i due rapinatori.

La fuga a Napoli dopo la rapina dell'orologio da 2 milioni di euro a Leclerc. Dopo aver sottratto il Richard Mille a Leclerc, i quattro sono quindi subito ripartiti verso Napoli. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno però accertato che la stessa sera del colpo ai danni del pilota della Ferrari, due dei quattro rapinatori hanno avvicinato, nel centro di Forte dei Marmi, una giovane coppia di Lucca tentando di strappare dal polso dell'uomo un orologio del valore di 40mila euro. la rapina, in questo caso, non è però riuscita per via della resistenza opposta dalla vittima e per l'intervento di alcuni passanti. Sempre a Forte dei Marmi, ma nel 2021, due componenti della banda avevano rapinato un orologio da 80mila euro a un turista francese, sparando anche alcuni colpi di pistola (poi rivelatisi a salve).

L'orologio di Leclerc ritrovato in Spagna L'orologio di Charles Leclerc sarebbe stato subito venduto dalla banda a un imprenditore spagnolo, ma a causa del clamore suscitato dalla vicenda e quindi dalla difficoltà a rivenderlo, i quattro non sarebbero riusciti a incassare più di 200mila euro, mentre il valore dell'oggetto è decisamente molto più alto.

Che cos'è e quanto costa l'orologio Richard Mille RM 67-02 di Leclerc? Il Richard Mille RM 67 è un orologio di lusso prodotto dall’azienda svizzera Richard Mille. Presentato per la prima volta nel 2016, e ha una cassa in titanio da 38,7 mm e uno spessore ridottissimo, solo 7,75 mm, il che lo rende uno degli orologi più sottili mai prodotti da Richard Mille. Il Richard Mille RM 67-02 (il modello indossato da Leclerc) è stato invece presentato nel 2017: è progettato per gli atleti che desiderano un orologio leggero e sottile che non interferisca con le loro prestazioni sportive. Ha una cassa in carbonio TPT da 38,7 mm e uno spessore di soli 7,8 mm. Il valore del modello base dell'RM 67-02 è di circa 300mila euro, ma per i modelli personalizzati bisogna ricorrere alle aste: il prototipo dell'orologio personalizzato di Leclerc era stato battuto da Christie's per 2,1 milioni di franchi svizzeri (oltre 2 milioni di euro) a novembre 2021 (TgCom24.it).



