Rapina da 10mila euro a Gela: puntano pistola a commerciante e si fanno consegnare i soldi

Sul caso indagano i poliziotti della sezione Volanti del commissariato di Gela

Rita Cinardi

Rapina ieri sera intorno alle 23 in un posteggio in via Generale Cascino a Gela. Tre malviventi col volto travisato e armati di pistola si sono avvicinati a un commerciante di prodotti ittici intimandogli di consegnare i soldi che aveva in tasca. L’uomo avrebbe consegnato circa 10 mila euro ai tre che dopo aver intascato il bottino si sono dati alla fuga. Sul caso indagano i poliziotti delle Volanti del commissariato di Gela intervenuti subito dopo l'accaduto.



