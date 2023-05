Cronaca 1891

Rapina aggravata in Germania, polizia di Caltanissetta arresta un 36enne

Gli agenti sono intervenuti per sedare una lite e scoprono che a carico dell'uomo c'era un mandato d'arresto europeo

Redazione

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un trentaseienne, originario di una provincia limitrofa, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per il reato di rapina aggravata. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per sedare una rissa nel centro storico di Caltanissetta, nell’identificare l’uomo, hanno rilevato che nella banca dati Shengen a suo carico gravava un mandato di arresto europeo. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione della Corte di Appello



